Willian José no período em que defendeu o BetisDivulgação / Betis

Publicado 08/01/2025 09:00

Rio - O Fluminense fez uma proposta pela contratação do atacante Willian José, de 33 anos, que defende o Spartak Moscou, da Rússia. O Bahia está na frente na negociação, mas o clube carioca ainda tem esperanças em relação ao centroavante. As informações são do portal "UOL".

A contratação de um nome para o setor é considerado uma das prioridades para o Fluminense. Richarlison e Rony já foram jogadores tentados pelo clube carioca. Willian José tem características diferentes dos nomes buscados anteriormente e também das opções do atual elenco tricolor. Pode pesar em favor do clube baiano a disputa da Libertadores, competição que o Flu não vai jogar neste ano.

Com 1,89m, o atacante, de 33 anos, é um centroavante à moda antiga, mais centralizado e que atua como pivô. No atual elenco tricolor, os jogadores que o Fluminense tem para o setor são mais móveis e mais baixos (Kauã Elias, Germán Cano e Lelê).

Revelado pelo Grêmio Barueri, Willian José se destacou posteriormente no São Paulo. No Brasil, também teve passagens por Grêmio e Santos. No futebol do exterior passou por Real Madrid B, Real Betis e Wolves, da Inglaterra.