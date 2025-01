Cano marcou presença no CT Carlos Castilho nesta quarta-feira (8) - Divulgação / Fluminense

Publicado 08/01/2025 16:46

Rio - O elenco principal do Fluminense se reapresentou nesta quarta-feira (8), no CT Carlos Castilho, para iniciar a pré-temporada de 2025. O grupo é formado por atletas que disputaram a última rodada do Brasileirão de 2024 e parte dos reforços.

A tendência é de que haja uma divisão de jogadores nos treinamentos. O primeiro é formado em grande parte por jovens sub-23 e sub-20, além de alguns reservas de 2024, que disputarão as quatro primeiras rodadas do Carioca. Já o segundo tem os principais nomes do clube.

Segundo a programação do Fluminense, os grupos treinarão em separado na parte da manhã, às 9h30 (de Brasília), entre quinta e sábado. Na tarde, às 16h, o elenco principal fará mais uma sessão de treino. Ou seja, a preparação nesta semana será em dois períodos.

Já no domingo (12), o grupo formado pelos principais jogadores seguirá treinando de manhã, enquanto o primeiro grupo, comandado por Marcão, estreará no Campeonato Carioca contra o Sampaio Corrêa, às 19h, em Moça Bonita. O elenco principal deve estrear no dia 29, contra o Botafogo, pela 6ª rodada.