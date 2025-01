Fluminense apresentou os novos uniformes de treino para 2025 - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/01/2025 15:11

Rio - O Fluminense iniciou a pré-temporada com uma novidade. Os jogadores utilizaram pela primeira vez, nesta quarta-feira (8), os novos uniformes de treino para a temporada de 2025, no CT Carlos Castilho. São três modelos confeccionados pela Umbro, patrocinadora de material esportivo do clube: goleiro, jogador e comissão técnica.

O uniforme de goleiro será predominantemente roxo com detalhes laranja, enquanto os jogadores vestirão verde claro também com detalhes laranja. Já a peça da comissão técnica será em tom grená com detalhes em branco. A nova linha de treino chegará em breve nas lojas oficiais do Fluminense. O uniforme de atleta terá uma novidade: a opção regata.

O Fluminense estreia no Carioca no próximo dia 12, às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita. O Tricolor jogará as primeiras rodadas com time formado pela maioria de jogadores da base, além de reservas com poucas oportunidades no ano passado. A equipe principal deve estrear apenas no dia 29, contra o Botafogo, pela 6ª rodada.