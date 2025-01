Marcelo Pitaluga assinou contrato até o fim de 2028 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Marcelo Pitaluga assinou contrato até o fim de 2028Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 08/01/2025 12:48 | Atualizado 08/01/2025 12:50

Rio - Anunciado como reforço do Fluminense para a temporada de 2025, o goleiro Marcelo Pitaluga, de 22 anos, celebrou o retorno ao clube que o formou após passar alguns anos com poucas oportunidades no futebol europeu. O jovem assinou contrato até o fim de 2028.

"Obviamente estou muito feliz de voltar para casa. Esse é o sentimento de muita alegria, de expectativa para iniciar os trabalhos, começar a treinar. Que seja um grande ano para todos nós. Foram quase dez anos aqui. Conheço muitas pessoas, fiz grandes amizades. Mal posso esperar para reencontrar todo mundo", disse em entrevista ao site oficial do Fluminense.

No Fluminense, ele terá a oportunidade de conviver com Fábio, que tem o dobro da sua idade, e que escreveu uma história marcante no futebol brasileiro. Pitaluga exaltou o veterano.

"O Fábio é um dos grandes ídolos do futebol brasileiro e do Fluminense. Sem sombra de dúvidas sempre foi uma inspiração para mim e para qualquer goleiro. Ele vem atuando em alto nível há muitos anos e a gente sabe da dificuldade que é conseguir isso. Estar no dia a dia com ele, observando e aprendendo vai ser muito bom. É sempre bem-vindo ter um goleiro e uma pessoa como ele", afirmou.