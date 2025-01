Paulo Baya já está à disposição do Fluminense para a estreia no Carioca - Marcelo Gonçalves / Fluminense

09/01/2025

avisou que já estará em campo na estreia no Carioca, domingo às 19h, contra o Sampaio Corrêa. O atacante de 25 anos terá a primeira chance em um grande clube de Série A, numa trajetória difícil no futebol, já que até os 18 anos não trabalhou em categorias de base.

Fluminense apresentou nesta quinta-feira (9) Paulo Baya, que, domingo às 19h, contra o Sampaio Corrêa. O atacante de 25 anos terá a primeira chance em um grande clube de Série A, numa trajetória difícil no futebol, já que até os 18 anos não trabalhou em categorias de base.

Baya revelou que seus primeiros passos na carreira foram no futebol amador. De dois a três jogos por semana em campos na cidade de Marabá, no Pará, chamou a atenção de um empresário, que o levou a um clube Goiânia, já com 18 anos, para disputar um torneio de base.



"Em 2018 tive uma outra oportunidade que não deu certo porque o clube não liberou. Foram sete meses jogando no futebol amador. Só em 2019 fui para o Cascavel e joguei um ano no sub-20. Tive bons números e fui para o profissional", contou.



Desde então, o atacante teve uma passagem frustrante no Japão, em 2021, pelo Ventforet Kofu e admitiu que não se adaptou à cultura e ao futebol japonês. De volta ao Brasil, passou por Avaí, Brusque, Primavera e Ponte Preta até chegar ao Goiás, onde se destacou com 19 gols em 52 jogos, chamando a atenção do Fluminense.



"É um sonho realizado estar vestindo essa camisa de referência nacional e internacional", afirmou.

Paulo Baya com características de Mbappé



Mesmo sem base, Paulo Baya apostou na força física como característica para se destacar. E se espelha em Cristiano Ronaldo, além de avaliar que tem características em comum com outro craque, Mbappé.



"Sou um jogador de arrasto, de um para um, dinâmico. Ajudo muito com a bola rolando e parada. Um jogador que eu sempre me espelhei é Cristiano Ronaldo", disse, para depois citar outros dois jogadores em que vê semelhança no estilo de jogo:



"Hoje, no cenário do futebol mundial, eu vejo com as minhas características Mbappé e Rafael Leão. São jogadores rápidos e com passada longa... Mbappé principalmente, porque tem bom acabamento (das jogadas)", avaliou o atacante do Fluminense.