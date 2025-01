Comemoração dos jogadores do Fluminense após o gol de Vagno na Copinha - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Comemoração dos jogadores do Fluminense após o gol de Vagno na CopinhaLeonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 09/01/2025 21:03 | Atualizado 09/01/2025 21:05

São Paulo - O Fluminense fechou a fase de grupos da Copinha com 100% de aproveitamento. Na noite desta quinta-feira (9), os Moleques de Xerém venceram o Linense por 2 a 0 no Estádio Municipal Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, pela última rodada. Vagno e Raphael (contra) fizeram os gols do dia.

Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e assegurou a liderança do Grupo 10. Na segunda fase, o Flu enfrentará o CRB, segundo colocado do Grupo 9.

O Linense, com seis pontos conquistados, avançou como o segundo colocado do Grupo 10. Na próxima fase, a equipe paulista enfrentará o Água Santa, líder do Grupo 9.



Os gol do jogo

Vagno balançou as redes aos nove minutos da etapa inicial. O camisa 16 se posicionou para cobrar falta pelo lado direito, a bola passou pela barreira e entrou.

GOL DO FLU de falta!



Copinha - 3° Rodada

Lins (SP)

09' - 1° Tempo

Vagno

Linense 0x1 Fluminense pic.twitter.com/elh0PECPtI — Central do Flu (@FluCentraI) January 9, 2025

O último gol do dia veio nos acréscimos, já aos 47 minutos do segundo tempo. João Lourenço fez fila e passou como quis pela defesa do Linense, invadiu a área pelo lado direito e tocou para trás. Raphael tentou fazer o corte, mas mandou contra a própria meta.