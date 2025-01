Agustin Canobbio será jogador do Fluminense - José Tramontin / Athletico-PR

Publicado 09/01/2025 16:10

Rio - O atacante Agustín Canobbio, de 26 anos, se despediu nesta quinta-feira dos seus companheiros de Athletico-PR, e é aguardado no Rio de Janeiro pelo Fluminense nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato para reforçar o Tricolor.

O atrasado na liberação de Canobbio ocorreu, porque o atacante tinha que resolver alguns detalhes com o Furacão. O jovem Isaac, de 21 anos, que foi envolvido na operação já chegou a Curitiba e realizou os exames médicos. A negociação ainda envolve uma compensação financeira por parte do Fluminense ao clube paranaense e os dois jogadores trocarão de clubes em definitivo.

Na última temporada, Agustín Canobbio entrou em campo em 48 jogos pelo Athletico-PR, anotou nove gols e deu sete assistências pelo clube paranaense. O atacante chegou ao Athletico-PR em 2022 como a contratação mais cara da história do clube. Na ocasião, o Furacão desembolsou algo em torno de R$ 12 milhões para tirar o jogador do Peñarol, do Uruguai.

Até o momento, o Fluminense já oficializou as chegadas do goleiro Marcelo Pitaluga, do zagueiro Juan Pablo Freytes, do volante Hércules e dos atacantes Paulo Baya e Joaquín Lavega. O clube já tem um acordo com o lateral-esquerdo Renê, mas ainda não oficializou.