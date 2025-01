Renê jogará no Fluminense em 2025 - Divulgação

Publicado 09/01/2025 18:26

Rio - O Fluminense anunciou, na tarde desta quinta-feira (9), a contratação do lateral-esquerdo Renê. O jogador, que disputou a última temporada pelo Internacional, assinou com o Tricolor até o fim de 2026.

“Estou muito feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube, que tem pela frente um ano com campeonatos muito difíceis, mas com objetivos muito grandes. Já estou me ambientando, fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada”, disse ele.

Renê é um velho conhecido do futebol carioca. O lateral vestiu a camisa do Flamengo entre 2017 e 2022 e foi multicampeão com a camisa rubro-negra. Conquistou dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa e quatro Campeonatos Cariocas com a camisa rubro-negra.

“Podem esperar de mim muita garra e muita luta dentro de campo, coragem para jogar, sem medo de errar. Acho que isso foi o que me trouxe até aqui. Espero conseguir aplicar tudo isso aqui no Tricolor, ser campeão e deixar a torcida muito feliz. Podem esperar o melhor de mim”, concluiu.