Canobbio disputou 141 jogos pelo Athletico-PR - Divulgação

Publicado 10/01/2025 21:13

Rio - O Fluminense anunciou contratação do atacante uruguaio Canobbio, que estava no Athletico-PR. O jogador assinou com o Tricolor por quatro anos e a negociação para sua chegada incluiu a transferência do atacante Isaac ao clube paranaense, além de compensação financeira. O novo reforço do clube das Laranjeiras esteve nesta sexta-feira (10) no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do vínculo.

Canobbio surgiu para o futebol sul-americano ao se destacar pelo Peñarol, chamando atenção do futebol brasileiro e assinando com o Athletico-PR. Em 2022, o Furacão pagou R$ 5,7 milhões aos uruguaios para finalizar o acordo.

A passagem do atacante pelo Athletico foi de 141 partidas, com 18 gols marcados e 16 assistências. Canobbio chegou a ser convocado por Marcelo Bielsa para defender o Uruguai, mas se envolveu em polêmica com o treinador em janela das Eliminatórias.

Já Isaac é atacante de 20 anos e foi revelado pelo Fluminense atuando na ponta-esquerda. O jovem se destacou no time sub-20 em 2022 e 2023, sendo promovido ao elenco principal na campanha do título da Libertadores. Foram 18 partidas em duas temporadas, com um gol e uma assistência.