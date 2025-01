Agustin Canobbio será jogar do Fluminense - Divulgação / Athletico-PR

Agustin Canobbio será jogar do FluminenseDivulgação / Athletico-PR

Publicado 10/01/2025 13:31 | Atualizado 10/01/2025 14:17

Paraná - Novo reforço do Fluminense, o atacante Agustin Canobbio, de 26 anos, concedeu entrevista à imprensa, no aeroporto de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. O uruguaio falou sobre a mudança de ares no futebol brasileiro e agradeceu o clube paranaense.

"Um desafio novo. Ainda falta fazer exames, falta um monte de coisa, mas muita gratidão com a torcida, com o Athletico. Sou muito agradecido pela oportunidade, pela porta aberta que deixaram aqui no Brasil, fazer meu nome aqui", disse.

Com passagens pelo Fenix e pelo Peñarol do Uruguai, Canobbio irá para o seu quarto clube na carreira. O atacante se disse adaptado a Curitiba mas se disse pronto para o novo desafio no Rio.

"Gostei muito de Curitiba, gostei muito do Athletico, senti que foi minha casa, mas agora é continuar crescendo, com outro desafio, em uma cidade nova. São muitas coisas que passam pela minha cabeça, mas tudo coisa boa", concluiu.

Na chegada ao Rio, o atacante voltou a falar com a imprensa e abordou o motivo pelo qual escolheu o Fluminense apesar de ter recebido outras propostas.

"Pelo que representa o Fluminense no futebol brasileiro, pelas competições também que iremos disputar. Espero conseguir estar no nível do Fluminense", disse o atacante.