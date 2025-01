Torcida do Fluminense durante jogo em Moça Bonita - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/01/2025 12:13

Rio - O Fluminense divulgou informações sobre a venda de ingressos para os três primeiros jogos do Carioca de 2025. O Tricolor estreia no próximo domingo (12), às 19h (de Brasília), contra o Sampaio Corrêa, em Moça Bonita, depois visita o Volta Redonda e em seguida recebe o Maricá, novamente na casa do Bangu.

Sem o Maracanã à disposição até o dia 25 de janeiro por causa da recuperação do gramado, o Fluminense escolheu o estádio de Moça Bonita, do Bangu, como a sua casa para os jogos contra Sampaio Corrêa e Maricá. O Tricolor deve retornar para o Maraca apenas contra o Boavista, no dia 2 de fevereiro.

O torcedor do Fluminense que quiser ir nos jogos contra o Sampaio Corrêa e Maricá já pode realizar o check-in. Haverá apenas duas formas de acesso ao estádio: e-ticket e ingresso físico. Todos os torcedores que comprarem pela internet deverão acessar o estádio com e-ticket (veja abaixo as informações).

Já em relação a compra do ingresso físico, será obrigatório apresentar o CPF na compra de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em aplicativo oficial do governo. Não serão aceitas fotos. O pagamento nos pontos de vendas serão feitos apenas em dinheiro.

Fluminense x Sampaio Corrêa

ARQUIBANCADA

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10

- Arquiba Raiz – R$ 20

- Guerreiro Toda Terra – R$ 24

- Guerreiro – R$ 32

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

SOCIAL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 12,50

- Arquiba Raiz / Leste Raiz – R$ 25

- Guerreiro Toda Terra – R$ 30

- Guerreiro – R$ 40

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



TORCIDA VISITANTE

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

PONTOS DE VENDA



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Sexta (10/01), das 10h às 20h

- Sábado (11/01), das 10h às 20h

- Domingo (12/01), das 10h às 15h



Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)

- Sexta (10/01), das 13h às 20h

- Sábado (11/01), das 13h às 20h

- Domingo (12/01), das 13h às 18h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Sexta (10/01), das 10h às 28h

- Sábado (11/01), das 10h às 14h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Sexta (10/01), das 13h às 20h

- Sábado (11/01), das 13h às 20h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Sexta (10/01), das 13h às 20h

- Sábado (11/01), das 13h às 20h

Fluminense x Maricá

ARQUIBANCADA

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 10

- Arquiba Raiz – R$ 20

- Guerreiro Toda Terra – R$ 24

- Guerreiro – R$ 32

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

SOCIAL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 12,50

- Arquiba Raiz / Leste Raiz – R$ 25

- Guerreiro Toda Terra – R$ 30

- Guerreiro – R$ 40

- Inteira – R$ 50

- Meia-entrada – R$ 25



TORCIDA VISITANTE

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 20

PONTOS DE VENDA



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Quinta (16/01), das 10h às 20h

- Sexta (17/01), das 10h às 20h

- Sábado (18/01), das 10h às 15h



Bangu Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Fonseca, 240, Quiosque 9A)

- Quinta (16/01), das 13h às 20h

- Sexta (17/01), das 13h às 20h

- Sábado (18/01), das 13h às 18h



Copacabana – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Quinta (16/01), das 10h às 18h

- Sexta (17/01), das 10h às 18h



Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

- Quinta (16/01), das 13h às 20h

- Sexta (17/01), das 13h às 20h



Barra Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 4.666, Loja 259)

- Quinta (16/01), das 13h às 20h

- Sexta (17/01), das 13h às 20h

Gratuidades contra Sampaio Corrêa e Maricá

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda;

- Apenas o beneficiário poderá retirar a gratuidade;

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF;

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade;

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor (apenas ARQUIBANCADA), não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência;

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 60 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade;

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor;

- As gratuidades são somente no setor ARQUIBANCADA. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes;

- As gratuidades NÃO PODEM ser vendidas ou repassadas para terceiros;

- Os torcedores PCD que tiverem direito a acompanhante deverão apresentar o laudo informando a necessidade e o acompanhante deverá estar presente no momento da retirada. É obrigatória a apresentação do CPF do acompanhante.