Canobbio é mais um estrangeiro no elenco do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Canobbio é mais um estrangeiro no elenco do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/01/2025 09:52

Rio - Com a chegada de Canobbio, o Fluminense chegou a nove jogadores estrangeiros em seu elenco profissional para a temporada de 2025. O número é o limite permitido pela CBF no futebol brasileiro.

No início do ano passado, os 20 clubes participantes da Série A aprovaram, por unanimidade, o aumento de sete para nove atletas de fora do país inscritos por partida. O principal motivo está na grande busca de clubes no mercado sul-americano.

Apesar de ter atingido o limite, o Tricolor pode ter em breve uma baixa nos "gringos". O meia Terans ainda tem situação indefinida. O Peñarol segue como principal interessado e, de acordo com o presidente do clube uruguaio, uma resposta do jogador deverá acontecer nos próximos dias.

Estrangeiros do Fluminense em seu elenco para 2025



- Agustín Canobbio (URU), atacante, 26 anos

- Germán Cano (ARG), atacante, 37 anos.

- Jhon Arias (COL), meia, 27 anos.

- Kevin Serna (COL), atacante, 28 anos.

- Juan Freytes (ARG), zagueiro, 24 anos.

- Joaquín Lavega (URU), atacante, 19 anos.

- Gabriel Fuentes (COL), lateral-esquerdo, 27 anos.

- Facundo Bernal (URU), volante, 21 anos.

- David Terans (URU), meia, 30 anos