Paulo Baya estreou pelo Fluminense no empate com o Sampaio Corrêa - Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 12/01/2025 21:04

Rio - Se o elenco principal ainda se prepara de olho na longa temporada, o Fluminense teve seu primeiro compromisso oficial e foi a campo neste domingo (12), pela primeira rodada do Campeonato Carioca , com elenco formado em sua grande maioria por jovens da base. Em Moça Bonita, o time comandado por Marcão teve atuação fraca e ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa.

O Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (15), às 21h30, contra o Volta Redonda, fora de casa. O Sampaio, por sua vez, jogará no mesmo dia, mais cedo, às 18h30, contra o Nova Iguaçu.

O jogo

Assim como todos os outros três rivais, o Tricolor foi a campo com um time alternativo formado por jovens das categorias de base e jogadores pouco utilizados em 2024. Também incorporou o grupo o atacante Paulo Baya, reforço para 2025 e que foi um dos destaques do primeiro tempo.

Foi com o camisa 77 atuando pela esquerda do gramado que o Fluminense criou as principais oportunidades nos primeiros 45 minutos. Ainda que Isaque e Riquelme, dupla sensação de Xerém, chamassem atenção, o ex-Goiás mostrou que pode ser um bom valor no estadual.

Ainda que movimentado, foi um primeiro tempo de poucas chances em Moça Bonita. O Fluminense iniciou melhor com as investidas pelos lados, sem muito perigo, enquanto o Sampaio Corrêa teve a principal oportunidade com Luan Gama, em lance aéreo para grande defesa de Vitor Eudes. O gramado em estado ruim prejudicou.

Lá e cá

No retorno para a segunda etapa, o Fluminense conseguiu assustar mais com velocidade na frente e colocou o goleiro Zé Carlos para trabalhar. Primeiro, João Neto tocou por cima e acertou o travessão, Em seguida, o arqueiro da equipe de Saquarema apareceu bem para duas intervenções em finalizações de Isaque e Paulo Baya.



O Sampaio também levou perigo no campo de ataque em dois lances após a parda técnica. Marreta experimentou de muito longe e Vitor Eudes teve dificuldade para defender em dois lances, e depois Max, pela direita, finalizou forte na rede pelo lado de fora.



As trocas em ambos os lados deixaram a partida mais corrida na reta final, mas os erros sobressaíram e o jogo terminou empatado sem gols.



FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 0 X 0 SAMPAIO CORRÊA



Local: Moça Bonita

Data e hora: 12/1 (domingo), às 19h (de Brasília)

Arbitragem: Lucas Coelho Santos

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Victor Augusto Camões



Cartões amarelos: Manoel e Rafael Monteiro (FLU); Luan Gama e Rafael Pernão (SCO)



FLUMINENSE: Vitor Eudes, Felipe Andrade, Davi Schuindt, Manoel e Rafael Monteiro; Wallace Davi, Thiago Henrique e Isaque (Luan Brito); Riquelme, Paulo Baya e João Neto. Técnico: Marcão.



SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos, Eliandro (Iacovelli), Lucas Marreta, Eduardo Thuram e Guilherme; Gabriel Agu (Rodrigo Dantas), Daniel Vançan (Lucas Carvalho), Luan Gama e Rafael Pernão; Max (Igor Goularte) e Elias (Octávio). Técnico: Alfredo Sampaio.