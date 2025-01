Felipe Melo teve passagem de três temporadas pelo Fluminense e quatro títulos - Reprodução

Felipe Melo teve passagem de três temporadas pelo Fluminense e quatro títulosReprodução

Publicado 12/01/2025 19:47

Rio - Ao fim da passagem de três anos com quatro títulos conquistados, Felipe Melo não deixa de lado seu sentimento pelo Fluminense tamanha identificação criada. Neste domingo (12), o zagueiro/volante de 41 anos foi ao estádio de Moça Bonita para acompanhar a estreia do Tricolor no Campeonato Carioca e com uma grande motivação: seu filho Davi, de 19 anos, foi relacionado.

Felipe Melo não teve o contrato renovado pela diretoria do Fluminense após a campanha de luta contra o rebaixamento. O "pitbull" e antigo capitão da equipe reafirmou a torcida por uma temporada de sucesso.

Leia mais: Relembre os jogadores que fizeram o primeiro gol do Fluminense nos últimos anos

"Que seja um ano de muitas vitórias em nome de Jesus. Estou feliz de estar aqui, dessa vez como torcedor, torcendo para o Fluminense fazer mais um grande jogo, torcendo para o meu filho poder, de fato, se tiver a oportunidade de estrear, entrar dentro de campo, e honrar a armadura do Fluminense. Estou muito emocionado, muito feliz. Acho que chorei demais hoje, com muita gratidão a Deus por me permitir viver isso", disse.

Ainda que criticado na reta final de sua trajetória com a camisa tricolor, Felipe Melo deixou o clube como uma figura marcante e respeitado. Líder do elenco campeão da Libertadores em 2023, o jogador valorizou a relação com a torcida.

"Acho que esse carinho do torcedor de fora para dentro ou de fora para fora, que hoje eu sou um torcedor a mais, é sem dúvida algo recíproco. Eu já falei em diversas entrevistas. Eu não nasci tricolor, mas eu não tenho dúvida de que vou morrer tricolor e esse sentimento que eu tenho pelo Fluminense, sem dúvida nenhuma, já está sendo passado para os meus filhos e será passado para os meus netos, né? E eu já falei que onde eu for eu vou honrar o nome do Fluminense."

Felipe Melo representará o Fluminense em um evento do Mundial de Clubes da Fifa na próxima semana, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. O clube se classificou para o torneio com aa conquista continental em 2023.

%MCEPASTEBIN%