Riquelme Felipe teve boa atuação em estreia no profissional do Fluminense - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Publicado 13/01/2025 08:31 | Atualizado 13/01/2025 08:32

O principal destaque da primeira partida do ano foi o meia-atacante Riquelme Felipe, que criou algumas oportunidades para a equipe e foi aplaudido pelos torcedores presentes em Moça Bonita. Rio - O Fluminense estreou na temporada de 2025 com empate sem gols diante do Sampaio Corrêa , mas o desempenho das joias de Xerém empolgaram., que criou algumas oportunidades para a equipe e foi aplaudido pelos torcedores presentes em Moça Bonita.

Riquelme Felipe, de 17 anos, foi um dos destaques da "Esquadrilha 07" — apelido do time da geração 2007 de Xerém. No ano passado, o sub-17 tricolor conquistou os títulos do Brasileirão e Copa do Brasil. O meia-atacante chamava atenção com características como visão de jogo, passe, agilidade e a leveza para embates de um contra um com os adversários.

E foi assim na estreia no profissional. No ano passado, Riquelme Felipe foi relacionado para os últimos jogos do Brasileirão, mas não entrou em campo. O primeiro jogo como profissional foi o empate sem gols diante do Sampaio Corrêa. O jovem começou afoito, mas se soltou na reta final da primeira etapa após dar um chapéu em Rafael Pernão.

Já na etapa final, Riquelme Felipe parecia mais leve em campo. O camisa 28 tentou mais jogadas pelo lado direito, criou três oportunidades claras para os companheiros Isaque, Paulo Baya e Thiago Henrique, além de mostrar personalidade com domínios estilo Neymar e dribles. Ele foi substituído na reta final da partida e foi aplaudido pela torcida.

Porém, Riquelme Felipe não foi o único destaque. Outros dois nomes da geração 2007 iniciaram a partida contra o Sampaio Corrêa: o volante Wallace Davi e o atacante Isaque. O meio-campista também recebeu aplausos após o apito final, depois de uma atuação em que mostrou força, visão e boa qualidade no passe. Já o avançado, por sua vez, teve dificuldade com a marcação individual.