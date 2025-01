Jhon Arias é um dos ídolos da história do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Jhon Arias é um dos ídolos da história do FluminenseLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 14/01/2025 16:45

Rio - O Zenit, da Rússia, entrou novamente no páreo para contratar Jhon Arias. O clube russo enviou uma proposta ao Tricolor, que abriu negociações, mas a falta de interesse do camisa 21 em jogar na Rússia deve brecar a negociação. A informação foi dada pelo "ge".

A oferta dos russos está na casa dos 10 milhões de euros (R$ 62,3 milhões), valor semelhante ao que foi oferecido pelo Galatasaray no ano passado. A diretoria do Fluminense luta para aumentar a quantia.

O Fluminense tem o desejo de manter Arias, mas admite negociar o jogador caso receba uma proposta satisfatória. O colombiano sonha em jogar nas principais ligas da Europa, mas a Rússia não está nos seus planos neste momento.

Enquanto isso, a proposta de renovação com o Fluminense segue de pé. Em agosto, o clube das Laranjeiras ofereceu mais quatro anos de contrato para o ídolo, com salário acima de R$ 1 milhão.



Arias tem contrato com o Fluminense até junho de 2026. Com a camisa tricolor, disputou 195 jogos, com 43 gols marcados e 42 assistências, e foi peça fundamental nos títulos da Libertadores e da Recopa.