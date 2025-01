Freytes foi o segundo reforço do Fluminense para 2025 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 14/01/2025 15:17

Rio - Freytes foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (14) e está apto para estrear pelo Fluminense . O zagueiro, apesar de já estar treinando com o grupo que iniciou o Carioca, ainda estava resolvendo pendências de documentos.

Por isso, ele não esteve presente no duelo com o Sampaio Corrêa no último domingo (12), pelo estadual. Porém, agora tudo indica que deve estar à disposição de Marcão para enfrentar o Volta Redonda nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília)

Freytes poderá estrear pelo Fluminense Reprodução / BID