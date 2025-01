Loiola deu uma arrancada aos 35 do segundo tempo e olhou no rosto do adversário à la Usain Bolt - Reprodução / CazéTV

Loiola deu uma arrancada aos 35 do segundo tempo e olhou no rosto do adversário à la Usain BoltReprodução / CazéTV

Publicado 15/01/2025 14:35

Rio - O zagueiro Loiola foi um dos destaques da classificação do Fluminense às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O jogador, de 19 anos, deu assistência para Júlio Fidélis marcar o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Água Santa-SP, nesta terça-feira (14), mas chamou a atenção por um momento à la Usain Bolt, no segundo tempo da partida.

O lance ocorreu aos 35 minutos do segundo tempo. O Fluminense, que jogava com um a menos desde o primeiro tempo por causa da expulsão de Enzo, vencia por 1 a 0. Loiola ganhou uma bola na intermediária, avançou ao ataque e, durante a corrida, olhou no rosto do adversário à la Usain Bolt. Na sequência, sofreu falta e vibrou. O lance gerou comparações com o jamaicano e rendeu elogios de Felipe Melo.

"Tenho que falar dessa rapaz aqui. Há alguns meses atrás, chamei esse moleque e falei que ele é um dos melhores zagueiros do sub-20. Ele é forte, alto, veloz e tem qualidade. Não é a toa que hoje ele marcou muito, mostrou velocidade no lance igual o Bolt e deu assistência. Então, Loiola, cabeça no lugar porque você tem tudo para brilhar no profissional do Fluminense", disse Felipe Melo.

Usain Bolt deu a icônica olhada para o velocista canadense Andre DeGrasse na final do Mundial de 2009, em Berlim, na Alemanha. Ele repetiu o gesto na classificação dos 100m nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, quando ambos chegaram lado a lado e sorrindo. A cena de Loiola olhando para o defensor do Água Santa-SP rendeu comparações, brincadeiras e também elogios dos torcedores (veja abaixo).

Natural do Espírito Santo, João Loiola nasceu em 2005. O jogador, de 19 anos, chegou ao Fluminense em 2016, quando tinha 11 anos. A jovem promessa tricolor já atuou como lateral-direito antes de se tornar zagueiro nas principais categorias de base. Ele tem contrato até o final de 2027 e tem multa rescisória avaliada em 50 milhões de euros (R$ 312,2 milhões na cotação atual).

gostei desse tal de loiola zagueiro do Fluminense, maluco, raçudo, debochado e bom jogador…pode subir já kkkkkkk — wendeLL (@rodrigoffc_11) January 15, 2025

O que o zagueiro Loiola fez agora, já tinha que subir pro profissional kkkkkkkk — Todo Dia Um Gol do Fluminense (@GolsDoFlu1902) January 15, 2025