Neymar está próximo de voltar para o Santos - AFP

Publicado 19/01/2025 19:35

Rio - Neymar deve voltar a vestir a camisa do Santos. O Peixe chegou a um acordo com o estafe do craque, neste domingo (19), e aguarda a rescisão do contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Segundo o "ge", o astro chegaria por seis meses e livre do vínculo com o clube saudita.

A expectativa é que Neymar chegue a um acordo pela rescisão contratual com o Al-Hilal nesta semana. Resta um acordo financeiro entre as partes, já que o craque ainda tem direito a receber cerca de R$ 400 milhões do clube saudita e não pretende abrir mão do valor.

Neymar tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025. Contratado em 2023 junto ao Paris Saint-Germain, da França, por 90 milhões de euros (R$ 483,5 milhões na cotação da época), o astro sofreu com lesões e quase não entrou em campo. Ao todo, foram sete jogos, um gol e três assistências.

Revelado no Santos, Neymar vestiu a camisa santista entre 2009 e 2013, quando foi negociado com o Barcelona, da Espanha. No Peixe, o craque jogou 225 partidas, fez 136 gols e conquistou seis títulos, como o tricampeonato Paulista, uma Copa do Brasil, uma Libertadores e uma Recopa Sul-Americana.