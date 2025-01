Makhachev manteve o cinturão dos leves após finalizar Moicano no UFC 311 - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/01/2025 07:00

Apesar de toda a reviravolta na luta principal do UFC 311, na noite deste sábado (18), em Los Angeles (EUA), com a mudança de adversário a um dia do show, o campeão Islam Makhachev mostrou o motivo de ser o rei dos leves. O russo chegou a sentir as mãos de Renato Moicano, mas finalizou o brasileiro ainda no primeiro round para seguir campeão da divisão. Já no co-main event, Merab Dvalishvili apresentou, mais uma vez, um condicionamento físico impecável e levou a melhor sobre Umar Nurmagomedov para manter o título dos galos.



Além de Moicano, o Brasil contou com mais quatro atletas no UFC 311 e registrou 50% de aproveitamento. Jailton Malhadinho e Raoni Barcelos saíram vitoriosos no card, enquanto Diego Ferreira e Karol Rosa não tiveram o mesmo desempenho e foram superado.



Makhachev finaliza Moicano e quebra marca



Renato Moicano iniciou a disputa controlando o centro do octógono e aplicando alguns chutes. Enquanto Islam Makchachev tentava ler o brasileiro, o lutador da American Top Team acertou um cruzado de esquerda que levou o russo ao knockdowm. O golpe foi o suficiente para o campeão encurtar, derrubar na single leg e iniciar o processo de finalização. Após progredir o jogo no solo, Makhachev encaixou um triângulo de mão e garantiu a vitória ainda no primeiro round do UFC 311.



Com o resultado positivo no main event, Islam garantiu a quarta defesa de cinturão no peso-leve e quebrou a marca de seu treinador Khabib Nurmagomedov. Já Moicano, que assumiu a luta na manhã de sexta-feira (17) após a lesão de Arman Tsarukyan, perde a série de quatro vitórias seguidas.

Renato Moicano não foi páreo para o russo, que defendeu seu cinturão pela quarta vez (Foto: Reprodução)

Merab mostra ritmo insano a mantém cinturão



O primeiro round foi marcado pelo forte equilíbrio. Merab Dvalishvili começou melhor a disputa, caminhando para frente e rodando o octógono. Em resposta, Umar Nurmargomedov encontrou a distância e passou a conectar diretos que foram causando danos no georgiano. O confronto seguiu com a mesma tônica no segundo assalto, onde o russo teve o momento mais perigoso quando pegou as costas do campeão, mas não capitalizou de forma mais efetiva.



Na terceira parcial, Dvalishvili seguiu sofrendo com os golpes limpos de Umar, mas atacou duas single leg para derrubar o russo, embora não tenha conseguido manter o oponente no solo. No entanto, na reta final, "Eagle Young" também aplicou uma queda no adversário. No quarto round, Merab manteve a estratégia, mas acelerou o ritmo e passou a derrubar com mais frequência. Enquanto isso, Nurmagomedov mostrou desgaste físico.



No último assalto, Umar já não conseguia mais conectar seus golpes e via Merab manter um ritmo forte. No fim, por decisão unânime, Dvalishvili ficou com a vitória no co-main event do UFC 311 e manteve o título dos galos, em sua primeira defesa de cinturão. Já Nurmagomedov perdeu a invencibilidade na carreira após 18 lutas.



Malhadinho nocauteia e volta a embalar no UFC



Serghei Spivac começou o embate no UFC 311 derrubando Jailton Malhadinho e trabalhando no chão. O moldavo chegou a pressionar o brasileiro, mas sofreu uma raspagem e viu o jogo inverter. Quando a luta voltou em pé, o baiano mostrou que evoluiu na trocação, conectou bons golpes e com o adversário sem condições de se defender no chão, após montar na costas e aplicar diversos socos na região da cabeça, o árbitro Jason Herzog decidiu encerrar a disputa.



Com a vitória, Malhadinho alcança duas vitórias seguidas e voltou a desafiar Ciryl Gane, ex-campeão interino da divisão. Já Spivac registra o segundo revés em três apresentações.

Jailton Malhadinho derrotou Serghei Spivac por nocaute técnico no primeiro round (Foto: Reprodução)

Raoni domina e acaba com hype de promessa



Raoni Barcelos teve um domínio total do primeiro round do UFC 311, onde derrubou, pegou as costas de Payton Talbott, chegou a encaixar um mata-leão e, depois, quase finalizou com um katagatame. Já no segundo assalto, o americano até manteve mais o duelo em pé, porém voltou a sofrer com um jogo de Grappling do carioca.



Talbott voltou agressivo nos últimos cinco minutos de luta e deixou o brasileiro desconfortável na trocação. No entanto, com inteligência, Raoni voltou a derrubar, explorou mais o ground and pound e garantiu o segundo triunfo seguido no peso-galo. Já Payton perdeu a invencibilidade na carreira.



Ferreira é denominado e perde no dia do aniversário



Grant Dawson tomou conta da luta e rapidamente derrubou Diego Ferreira para impor o seu jogo. No chão, o americano buscou algumas cotoveladas, mas não teve ataques mais efetivos. No segundo assalto, o brasileiro iniciou trocando bons golpes em pé, mas voltou a ser derrubado no single leg e viu o "KGD" ter total controle do confronto. O panorama seguiu o mesmo na última parcial e a vitória no UFC 311 ficou com Dawson por decisão unânime. Aniversariante do dia, completando 40 anos, Diego teve a série de duas vitórias nos leves interrompida.



Karol Rosa perde para argentina no UFC 311



O primeiro round foi marcado pelo forte equilíbrio. Ailín Pérez chegou a derrubar Karol Rosa, mas quando o embate se desenvolveu em pé, a brasileira se destacou com os seus chutes. A argentina tinha um pouco mais de tranquilidade para encontrar a distância e atacar, o que foi tornando-a mais dominante no confronto. Na segunda parcial, Karol conectou uma joelhada, mas rapidamente foi derrubada e neutralizada pela adversária.



No último round, nada mudou. Aílin Pérez manteve o mesmo jogo para confirmar o triunfo por unanimidade e engatar a quinta vitória seguida no peso-galo. Já Karol conhece o terceiro revés em cinco apresentações.

Card Principal

Islam Makhachev finalizou Renato Moicano com um triângulo de mãos

Merab Dvalishvili derrotou Umar Nurmagomedov por decisão unânime dos jurados

Jiri Prochazka derrotou Jamahal Hill por nocaute técnico no 3R

Jailton Malhadinho derrotou Serghei Spivac por nocaute técnico no 1R

Reinier de Ridder finalizou Kevin Holland com um mata-leão no 1R



Card Preliminar

Raoni Barcelos derrotou Payton Talbott por decisão unânime dos jurados

Azamat Bekoev derrotou Zachary Reese por nocaute técnico no 1R

Bogdan Guskov finalizou Billy Elekana com uma guilhotina no 1R

Grant Dawson derrotou Diego Ferreira por decisão unânime dos jurados

Ailín Perez derrotou Karol Rosa por decisão unânime dos jurados

Muin Gafurov derrotou Rinya Nakamura por decisão unânime dos jurados

Benardo Sopaj derrotou Ricky Turcios por decisão unânime dos jurados

Tagir Ulanbekov derrotou Clayton Carpenter por decisão unânime dos jurados