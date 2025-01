Brasileiro Mistoca se tornou campeão duplo do Jungle Fight - (Foto: Divulgação)

Publicado 19/01/2025 13:00 | Atualizado 19/01/2025 14:39

Carlos Alexandre Mistoca venceu o argentino Lucas Codutti e conquistou o cinturão peso leve interino do Jungle Fight, incendiando o ginásio Nilson Nelson, em Brasília, que recebeu cerca de 20 mil pessoas neste sábado (18).



Com a conquista, Mistoca se tornou duplo campeão do maior evento de MMA da América Latina, já que também é o atual detentor do cinturão dos pesos-penas. Seu cartel agora soma 19 vitórias, 13 por via rápida, em 25 lutas disputadas.



O brasileiro dominou o combate inteiro. Apesar do duelo ter se desenvolvido, em maior parte, em pé, foi no solo que Mistoca definiu, já no segundo round, ao aplicar um mata-leão que obrigou Lucas Condutti a dar os três tapinhas.



Outro brasiliense que levantou o público foi o ex-campeão dos galos João Pedro Saldanha, que precisou de apenas 45 segundos para abater o paulista Eduardo Cabelo com uma guilhotina, chegando a 14 vitórias, 12 por via rápida, em 11 lutas.



Por falar em desfecho rápido, o mineiro Deberson “The Prince” mandou o goiano Lucas Jaguar para a lona aos 54 segundos de luta com dois socos de esquerda. Ex-desafiante ao cinturão dos penas, “The Prince" acumula 13 vitórias em 18 lutas.



Quem também se impôs foi Erick Maia. Em duelo entre brasilienses, o capoeirista magoou Geter Labareda com uma saraivada de socos, chutes e joelhadas, até este não aguentar e cair sozinho e de vez após tentar um chute, no segundo round.



O card ainda abrigou outros nocautes, como do boliviano Carlos Bazán sobre o brasileiro José Juzezaum, do mineiro Emerson Cavalo em cima do brasiliense Celito Nascimento e de João Victor Bezerra sobre Victor Melo em combate brasiliense.



A próxima edição do Jungle Fight, a de número 135, será novamente em Brasília, no dia 22 de março.

Confira abaixo a repercussão do evento deste sábado, que lotou mais uma vez o ginásio Nilson Nelson.



Wallid Ismail: “Brasília se tornou a capital do MMA. Vamos fazer mais três, quatro, cinco eventos aqui, para gerar ainda mais visibilidade e empregos aqui para a Capital Federal. Agradeço ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao secretário de Esportes Renato Junqueira, ao deputado federal Júlio César e ao deputado distrital Martins por incentivarem o esporte".



Secretário de Esportes Renato Junqueira: “O Jungle Fight ajuda a fomentar o turismo esportivo aqui no Distrito Federal, conseguimos promover três edições em menos de um ano, mostrando que Brasília não tem só política, como também muito esporte e projetos sociais. Hoje foi uma grande festa, com o Nilson Nelson mais uma vez lotado. Vamos fazer mais três, quatro, cinco, seis eventos aqui no Distrito Federal e gerar ainda mais oportunidades".



Secretário de Finanças Thiago Conde: “Eventos como o Jungle Fight ajudam a economia girar, gerando empregos diretos e indiretos e renda para as famílias, além de mostrar que a nossa capital tem vocação para o esporte.

RESULTADOS:



Jungle Fight 134 - World League

Brasília-DF

18 de janeiro de 2025



Carlos Alexandre Mistoca venceu Lucas Codutti por finalização aos 3min12s do R2

João Saldanha venceu Eduardo Cabelo por finalização aos 27s do R1

Carlos Bazán venceu José Juzezaum por nocaute técnico aos 3min19s do R1

Herbeth Índio venceu Wellington Cachorro Loko por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-26)

Clauber CJ venceu Kevin Baratinha por finalização aos 2min20s do R1

Deberson The Prince venceu Lucas Jaguar por nocaute aos 54s do R1

Erivan Roceiro venceu Cláudio Massaranduba por decisão dividida (29-28, 28-29 e 29-28)

Erick Maia venceu Geter Labareda por nocaute aos 3min42s do R2

Igor The Flash venceu Júnior Farinha por finalização aos 3min57s do R1

Emerson Cavalo venceu Celito Nascimento por nocaute técnico aos 3min48s do R2

João Vitor Bezerra venceu Victor Melo por nocaute técnico aos 3min55s do R2