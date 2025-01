Douglas Luiz ainda não engrenou com a camisa da Juventus - Reprodução / Instagram @dgoficial

Publicado 09/01/2025 16:17

Há apenas seis meses no futebol italiano vestindo a camisa da Juventus, o volante Douglas Luiz, ex-Vasco, pode voltar ao futebol inglês, onde viveu fase de destaque chegando à seleção brasileira. O Nottingham Forest, equipe que figura no G-4 da Premier League, abriu conversas com Kia Joorabchian, empresário do jogador.

A negociação não é tratada como complicada e é vista com bons olhos pelo meia revelado nas categorias de base do Vasco. Uma oferta ainda é aguardada pela Juventus, que pagou R$ 168 milhões para tirá-lo do Aston Villa - também da Inglaterra. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Douglas Luiz tem recebido poucas oportunidades com o técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta na Juventus. O volante esteve presente na última Copa América e nas primeiras convocações de Dorival Júnior em 2024.

Na atual temporada, Douglas disputou 13 jogos pela Juventus, apenas dois como titular.