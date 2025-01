Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/01/2025 20:34

Rio - O Brasil não é mais o país com maior número de partidas suspeitas de manipulação no futebol. É o que informa o relatório anual de integridade da Sportradar, líder global em tecnologia esportiva. O documento aponta 57 jogos suspeitos em 2024, o que representa uma queda de 48% na comparação com 2023.



"Esse relatório revela que estamos no caminho certo da luta pela integridade do futebol desde o início da nossa gestão. Os resultados são a prova do trabalho sério de todas os envolvidos no futebol brasileiro contra a manipulação do esporte", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, ao site da entidade.

Além disso, de acordo com o relatório, destes 57 jogos suspeitos em 2024, apenas quatro foram organizados pela CBF. Na temporada anterior, foram 15.

"Notavelmente, em 2024, o Brasil experimentou um declínio significativo no número de partidas de futebol suspeitas, com 53 casos detectados a menos em comparação ao ano anterior. Com isso, o Brasil deixou de ser o país com maior número de partidas suspeitas no futebol. Das 57 partidas de futebol suspeitas registradas no Brasil, apenas quatro ocorreram em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que representa apenas 0,18% do total de partidas supervisionadas pela CBF", diz um trecho do documento, divulgado pela CBF.