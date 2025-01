Patricia Bullrich, ministra da segurança da Argentina - Reprodução/Redes sociais

Patricia Bullrich, ministra da segurança da ArgentinaReprodução/Redes sociais

Publicado 09/01/2025 17:57

A Ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, afirmou ser arriscado enviar a seleção sub-20 de futebol do seu país para disputar o Sul-Americano da categoria, na Venezuela, a partir do dia 23. Ela pediu a Conmebol que reveja a decisão de sediar o evento no país, que vem tendo atritos com a Argentina no contexto diplomático nos últimos meses.

"Nossa seleção sub-20 teria de jogar na Venezuela a partir do dia 23. Eles não podem tomá-la como refém?", questionou Patricia, em entrevista à CNN Radio, no momento em que a escalada verbal entre os governos da Argentina e da Venezuela está no auge.

As tensões entre as duas partes aumentaram depois de o presidente venezuelano Nicolas Maduro ter acusado o governo de Javier Milei de estar envolvido em "conspirações violentas" contra o seu país e de ter afirmado que um membro da polícia fronteiriça argentina, detido em dezembro em solo venezuelano, estava supostamente tentando assassinar a vice-presidente Delcy Rodriguez.

O clima entre os dois líderes tem esquentado desde que a Argentina endossou o líder da oposição venezuelana Edmundo González como o vencedor legítimo das eleições de 28 de julho, em detrimento de Maduro, que deve tomar posse para um terceiro mandato consecutivo na sexta-feira (10).

"A Argentina vai mandar jovens que podem sequestrar. Eles podem nos acusar de qualquer coisa: 'Argentina mandou junto com o elenco um policial e, assim, agarrarem ele. Então, é um risco". destacou.

O Sul-Americano concede quatro vagas para o Mundial Sub-20, a ser disputado no Chile, no final deste ano. A estreia da Argentina está marcada para 24 de janeiro justamente contra o Brasil. O grupo das duas equipes tem ainda Equador, Colômbia e Bolívia.