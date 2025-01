Jose Mourinho é o técnico do Fenerbahçe - Ozan Kose / AFP

Publicado 09/01/2025 16:55

José Mourinho, treinador do Fenerbahçe, da Turquia, pode retornar a Premier League em breve. De acordo com o o The Guardian, o Grupo Friedkin tem interesse na contratação do técnico português para assumir o comando do Everton. No momento, a equipe treinada por Sean Dyche luta para não ser rebaixada no Campeonato Inglês.

O Everton ocupa a 16ª posição na Premier League, com 17 pontos, um ponto à frente do Ipswich, primeiro clube na zona de rebaixamento. Por causa do trabalho ruim, o Grupo Friedkin considera a demissão de Sean. Além de José Mourinho, principal cotado para o posto, Massimiliano Allegri, Gareth Southgate e David Moyes são alguns dos outros nomes levantados pela diretoria.

Os rumores da transferência de Mourinho não agradou o Fenerbahçe e seu presidente, Ali Koç, que disse que o português vai continuar no comando da equipe até o fim de seu contrato, que acaba em 2026.

"Sejamos campeões ou não, José Mourinho vai continuar. Vamos continuar no caminho em que acreditamos", disse Ali Koç.