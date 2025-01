Eli Villagra é musa do Cerro - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do CerroReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2025 12:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, utilizou seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem ao seu time do coração. A beldade exibiu um stories em que aparece cantando uma música sobre o clube e também vestindo as cores da equipe paraguaia.

Eli Villagra se declara ao Cerro Porteño Reprodução / Instagram

O Cerro Porteño é um dos principais clubes do Paraguai e tem Eli Villagra como uma das suas grandes representantes. A beldade tem mais de 239 mil seguidores no Instagram.