Michel Araújo defendeu o Fluminense entre 2020 e 2023 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/01/2025 11:07

Rio - Michel Araújo vai defender uma nova equipe em 2025. Com passagens pelo Fluminense e São Paulo, o meia uruguaio foi anunciado nesta quinta-feira (9) pelo Bahia. O jogador, de 28 anos, assinou contrato até dezembro de 2028.

O Bahia vai pagar 2,75 milhões de euros (cerca de R$ 17,3 milhões na cotação atual) ao São Paulo pelo jogador uruguaio. O clube baiano ainda vai arcar com uma dívida da equipe paulista com Michel Araújo no valor de 250 mil euros.

Revelado no Racing, do Uruguai, Michel Araújo foi contratado pelo Fluminense em 2020, por R$ 3,5 milhões. O jogador viveu seu melhor momento no futebol brasileiro justamente em seu primeiro ano, sob o comando de Odair Hellmann.

Já no segundo ano, perdeu espaço no Fluminense após a saída de Odair Hellmann e a chegada de Roger Machado. O Tricolor das Laranjeiras o emprestou para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes, mas o clube não optou pela compra após o empréstimo.

Após a passagem pelos Emirados Árabes, retornou para o Fluminense no meio de 2022 e recebeu chances com o técnico Fernando Diniz, mas não agradou. Novamente sem espaço, foi emprestado para o São Paulo em 2023. No ano seguinte, o clube paulista comprou os direitos do uruguaio, mas ele perdeu espaço.



Michel Araújo vai reencontrar o técnico Rogério Ceni no Bahia. O uruguaio trabalhou com o treinador no São Paulo, em 2023, ano em que fez mais jogos na carreira (50). Na época, ele terminou a temporada como titular e, por isso, foi comprado. Porém, Ceni deixou o comando da equipe no ano seguinte.