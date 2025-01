Bernardo, ex-meia do Vasco - Divulgação

Bernardo, ex-meia do VascoDivulgação

Publicado 09/01/2025 10:08

Rio - Bernardo gerou polêmica mais uma vez. O ex-jogador do Vasco foi dispensado do Esporte Clube Democrata, de Minas Gerais, antes mesmo de estrear. O meia, de 34 anos, foi contratado em dezembro do ano passado para disputar o Campeonato Mineiro e participava normalmente da pré-temporadas, mas foi desligado, segundo o jornalista Osmar Xavier, da TV Rio Doce.

O Democrata ainda não se pronunciou pelo desligamento. Bernardo foi a principal contratação do clube para o Campeonato Mineiro. O meia Yuri de Oliveira e os atacantes Marcelinho e Matheus Souza também foram dispensados pelo clube. O quarteto se apresentou normalmente com o elenco no dia 13 de dezembro do ano passado e participava da pré-temporada.

Revelado pelo Cruzeiro, Bernardo viveu a melhor fase da carreira pelo Vasco, em 2011. O meia chegou a ter passagens por Santos e Palmeiras, mas não alcançou nem de perto o desempenho com a camisa cruz-maltina. Desde a época em São Januário, acumulou polêmicas fora dos gramados que desgastaram a relação, resultado em empréstimos para outros clubes.

Nos últimos anos, Bernardo acumulou passagens pelo futebol da Coreia do Sul e Arábia Saudita, além de clubes de menor expressão do Brasil. Em 2024, defendeu o Brasiliense e o URT-MG, somando apenas 16 partidas e dois gols marcados. Em dezembro, foi anunciado pelo Democratas para disputar o Campeonato Mineiro, mas sequer estreou pela equipe mineira.