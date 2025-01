João Fonseca garantiu vaga na chave principal do Aberto da Austrália e vai disputar o primeiro Grand Slam da carreira - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 09/01/2025 07:40

Rio - João Fonseca está classificado para a chave principal do Aberto da Austrália. O jovem tenista brasileiro, de 18 anos, venceu o argentino Thiago Tirante, na madrugada desta quinta-feira (9), por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e disputará o primeiro Grand Slam da carreira.

A estreia do brasileiro será contra o russo Andrey Rublev, na madrugada desta sexta-feira (10). O atual número 9 do ranking mundial da ATP chegou às quartas de final do Aberto da Austrália em 2021, 2023 e 2024. Porém, ele vive um momento delicado na carreira e acumula cinco derrotas consecutivas.

Caso vença o russo Rublev, João Fonseca terá pela frente o suíço Stan Warwinka e o italiano Lorenzo Sonego. O brasileiro Thiago Monteiro também se classificou para a chave principal após vencer o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

João Fonseca está em uma sequência de 13 vitórias e dois títulos consecutivos. O jovem tenista brasileiro venceu o Next Gen ATP Finals e o Challenger de Camberra, e se aproximou do top 100 do ranking mundial da ATP. O desempenho rendeu elogios de lendas do tênis como o espanhol Rafael Nadal.