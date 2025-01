Dani Olmo tem cláusula que o permite rescindir com o Barcelona se não puder jogar a partir de 2025 - Josep Lago/ AFP

Dani Olmo tem cláusula que o permite rescindir com o Barcelona se não puder jogar a partir de 2025Josep Lago/ AFP

Publicado 08/01/2025 21:32

O Conselho Superior de Esportes (CSD) da Espanha concedeu liminar a Dani Olmo e Pau Víctor, e a dupla do Barcelona está liberada para jogar a final da Supercopa da Espanha, contra Real Madrid ou Mallorca, no próximo domingo (12). A decisão é provisória.

Leia mais: Barcelona vence o Athletic Bilbao e avança à final da Supercopa da Espanha

Mesmo com a liminar tendo sido concedida nesta quarta-feira (8), os jogadores não foram relacionados para a semifinal, contra o Athletic Bilbao, nesta quinta-feira, em Jidá, na Arábia Sauditas. Eles, no entanto, já aguardavam pela liberação e viajaram com o grupo.

Confira trecho da decisão que libera Olmo e Pau Víctor:

"Esta medida, que tem caráter provisório até que se resolva definitivamente o recurso de elevação apresentado pelo clube e os citados futebolistas, suspende o Acordo da Comissão de Monitoramento do Convenio de Coordenação RFEF-LaLifa, na data 4 de janeiro de 2025, e o cancelamento das licenças esportivas dos referidos jogadores. Mesmo assim, mantém a vigência de tais licenças até que se resolva definitivamente o presente recurso.

Neste sentido, o CSD avaliou que, de acordo com o artigo 27.º da Lei do Desporto, os atletas profissionais têm direito “a uma carreira desportiva de acordo com o seu potencial” e com todas as garantias e certezas.



Neste momento, o FC Barcelona e os seus jogadores estão envolvidos na Supercopa de Espanha, o primeiro título oficial da temporada, com visibilidade e impacto mundial e no qual apenas as equipas que tiveram melhor desempenho nas competições nacionais no ano anterior."