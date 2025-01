Diego Loureiro foi campeão da Série B de 2021 pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/01/2025 19:56

Rio - Goleiro formado pelo Botafogo e campeão da Série B em 2021, Diego Loureiro acertou sua transferência ao Boavista, de Saquarema, visando o Campeonato Carioca a Série D do Brasileirão. O atleta, de 28 anos, celebrou o acerto com o Verdão da Região dos Lagos.

"É uma honra vestir essa camisa. Temos um grupo muito qualificado, com bons atletas e bons profissionais no staff. A gente espera que possamos cumprir todos os objetivos que almejamos para esse ano. Venho para poder ajudar a equipe no que for preciso, seja dentro ou fora de campo, para que tudo possa dar certo", completou.", disse.

Diego Loureiro viajou para Guararema-SP, onde o grupo se concentrou para finalizar a pré-temporada, e está à disposição do técnico Caio Zanardi.

O Boavista estreia no Campeonato Carioca neste domingo (12), às 16h, contra o Flamengo, em partida disputada no estádio Batistão, em Aracaju-SE.