Bergvall marcou o gol da vitória do Tottenham sobre o LiverpoolJustin Tallis / AFP

Publicado 08/01/2025 19:22

Inglaterra - O Tottenham abriu vantagem por uma vaga na decisão da Copa da Liga Inglesa. Isso porque venceu o Liverpool por 1 a 0 no Tottenham Hotspur Stadium, nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida da semifinal da competição. Lucas Bergvall anotou o único gol da noite.

Ele, aliás, é o centro de uma reclamação do Liverpool. Antes do gol, Bergvall cometeu falta dura em Tsimikas. Ele já tinha amarelo, mas o árbitro não apresentou o segundo cartão. Pouco depois, o sueco balançou as redes.

Com o resultado, a sequência de 24 jogos seguidos sem perder do Liverpool chegou ao fim. Eram 20 vitórias e quatro empates. O último revés aconteceu diante do Nottingham Forest, no dia 14 de setembro.

Susto

Logo no início da partida, Bentancur tentou cabecear uma bola na cobrança de escanteio, mas se virou demais e acabou caindo torto no gramado. O jogo foi paralisado, e o uruguaio precisou ser encaminhado ao hospital . O Tottenham informou que o meia está consciente e se comunicando normalmente.

