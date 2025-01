Rainha do Mar abre inscrições para edição no mês da mulher - Divulgação / Effect Sport

Publicado 09/01/2025 16:30

Rio - Rainha do Mar iniciou inscrições para sua edição 2025. O evento desde a sua criação celebra a mulher, e neste ano será ainda mais especial por ser realizado no mês delas. No dia 16 de março, atletas amadoras e profissionais embelezarão ainda mais a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. As inscrições já estão disponíveis por meio do site reierainhadomar.com.br.

Criado em 2022, o Rainha do Mar prepara a sua quarta edição, sempre reunindo mais de mil participantes a cada ano. A dinâmica entre as atletas elite será mantida para 2025, e em breve as participantes serão anunciadas pela organização. Neste ano, o evento oferece diversas opções para a realeza dos mares.

Nas areias, são duas opções de corrida, com a Beach Run de 2,5 km e 5 km, além da Beach Biathlon, que tem percurso definido de 1 km de natação seguido por 2,5 km de corrida na areia. As provas são destinadas a atletas a partir de 14 anos. No mar, as nadadoras têm quatro distâncias disponíveis: Open (500 metros – a partir de 11 anos), Sprint (1 km – a partir de 14 anos), Classic (2 km – a partir de 14 anos) e Challenge (4 km – a partir de 14 anos).

Campeã e vice da prova Sprint terão acesso ao desafio Elite, que reúne algumas das principais nadadoras do mundo. Bicampeã olímpica, a holandesa Sharon van Rouwendaal dominou as duas primeiras edições do evento, em 2022 e 2023, conquistando o alto do pódio nas duas oportunidades. A atual Rainha do Mar é a baiana Ana Marcela Cunha, considerada como a maior nadadora de maratona aquática da história. O título da brasileira fez a alegria de milhares de torcedores presentes na arena em 2024.