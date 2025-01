Gary Medel atuou pelo Vasco entre 2023 e 2024 - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 09/01/2025 16:06 | Atualizado 09/01/2025 16:13

Chile - Nesta quinta-feira, 9, a Universidad Católica (CHI) anunciou a contratação do volante Gary Medel, ex- Vasco . O jogador, de 37 anos, retorna ao clube chileno após 16 anos. O vínculo é válido até o fim de 2025.

"Bem-vindo à sua casa, Gary Medel! Uma referência que levou La Franja pelo mundo e que agora está de volta, como sempre prometeu. Nosso 'Pitbull' chega como jogador livre e por todo este 2025. Feliz com seu retorno, vamos com tudo!", escreveu a Universidad Católica.

Ele é cria das categorias de base da Universidad Católica. Posteriormente, passou por Boca Juniors (Argentina), Sevilla (Espanha), Cardiff City (País de Gales), Inter de Milão (Itália), Besiktas (Turquia) e Bologna (Itália).