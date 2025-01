Gabriel Medina 'voou' e pediu a nota dez nas águas de Teahupo'o - Jerome Brouillet / AFP

Publicado 09/01/2025 19:58

A imagem marcante de Gabriel Medina nos Jogos Olímpicos de Paris conquistou a premiação internacional de fotografia esportiva "World Sports Photography Awards". A foto, registrada por Jerome Brouillet, também ficou em primeiro lugar na categoria de esportes aquáticos.

O momento do surfista brasileiro Gabriel Medina no ar junto de sua prancha, com o dedo indicador fazendo o número 1, após finalizar a onda que lhe rendeu a nota 9,90, foi um dos destaques da Olimpíada de Paris.

Tirada no dia 29 de julho, a imagem repercutiu em diversas mídias ao redor do mundo. Gabriel Medina superou o peruano Alonso Correa na disputa pelo terceiro lugar nos Jogos Olímpicos e faturou a medalha de bronze, em Teahupoo, no Taiti.