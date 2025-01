Vini Jr se desentendeu diversas vezes com Pablo Maffeo, do Mallorca, durante o jogo - Fadel Senna / AFP

Publicado 09/01/2025 19:39

Rio - Mesmo com a vitória do Real Madrid , Vini Jr não conseguiu escapar das críticas da imprensa espanhola. Após a classificação sobre o Mallorca, na Supercopa da Espanha, o brasileiro foi alvo do jornal 'Marca' por seus desentendimentos com o lateral Pablo Maffeo durante o duelo.

''Desconfortável e preso na batalha pessoal com Maffeo. Ele tentou, mas sem sucesso. Demorou 10 minutos para ter a primeira briga com o lateral, que fingiu ataque do brasileiro após provocá-lo com chute e empurrão. Vinicius pediu pênalti após ser derrubado por Maffeo. Ele não está bem e prova disso é que foi para o intervalo protestar junto ao árbitro'', escreveu o veículo.

O periódico ainda afirmou que o camisa 7, ao ser substituído no final do jogo, "saiu de cara" por não ter se sentido "confortável na rivalidade com Maffeo".

O atrito entre os atletas é antigo e vem desde 2022, quando brigaram e discutiram em vários jogos que se enfrentaram naquela temporada. Maffeo, inclusive, desafiou o craque brasileiro para um combate no boxe e garantiu que o "nocautearia"

"Seria em um mundo diferente, mas poderia ser a luta mais vista da história. Não tenho nenhuma dúvida de que ganharia. Eu o nocautearia em 10 segundos", disse o jogador, sobre um hipotético duelo.