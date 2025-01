Neymar, Messi e Suárez fizeram história no Barcelona - Divulgação

Neymar, Messi e Suárez fizeram história no BarcelonaDivulgação

Publicado 09/01/2025 18:16

Rio - Depois de Neymar , Suárez foi mais um a se animar com a possibilidade de reunir o Trio MSN, que fez história no Barcelona entre 2014 e 2017. O uruguaio, no entanto, não vê facilidade em reeditar a parceria.

"Obviamente que todo mundo sabe o que é o Neymar como jogador. O que conseguimos na época em que estivemos juntos. Hoje estamos em outra época, muito mais velhos do que naquela época, mas sempre anima ter um jogador como ele, a qualidade que ele tem para ajudar a equipe. Bom, como ele e todos os outros disseram, tudo pode acontecer, mas essas são expectativas e ilusões que podem ser geradas, mas torná-las reais é difícil", disse Suárez em entrevista coletiva nesta quinta-feira (9).

Com contrato perto de acabar - até junho deste ano - no Al-Hilal, Neymar começou a ser especulado no Inter Miami. Um dos donos do clube estadunidense, Jorge Más, admitiu que sua contratação é um sonho . O rumor, inclusive, aumentou após o jogador comprar um terreno na Flórida no final de 2024