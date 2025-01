Aimèe Alvarez é torcedora do América do México - Reprodução / Instagram

Aimèe Alvarez é torcedora do América do MéxicoReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2025 19:00

Rio - A musa do América do México, Aimèe Alvarez, faz aniversário no começo deste ano. Em seu perfil oficial no "X", antigo Twitter, a beldade pediu presente para os seus fãs e prometeu uma retribuição para aqueles que enviarem para ela alguns mimos.

"Para quem me mandar um presente, enviarei fotos e um áudio com a voz personalizada", afirmou a beldade, que tem conta no OnlyFans.

Aimée Alvarez ficou conhecida no México ao fazer parte de uma festa da seleção mexicana antes da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia. Ela é torcedora do América.