Fernando Tovar, ex-diretor da CBV, morreu aos 84 anosDivulgação

Publicado 09/01/2025 19:18

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou nesta quinta-feira a morte do ex-dirigente Fernando Tovar, as 84 anos. Ele foi um dos pioneiros do vôlei de praia no Brasil, exercendo funções como diretor da modalidade da entidade e chefe de equipe nos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996.

"Tovar foi o primeiro diretor de vôlei de praia da CBV, a pessoa que pavimentou o caminho de vitórias trilhado pelo Brasil na modalidade. Foi o responsável pela criação e desenvolvimento do Circuito Brasileiro e demais campeonatos, e realizou um trabalho fundamental para a conquista das históricas medalhas de 1996 e de todas as outras que vieram depois", afirmou Radamés Lattari, presidente da CBV.

Tovar marcou seu nome na história do vôlei de praia principalmente por ser o chefe de equipe da modalidade em Atlanta-1996, quando o Brasil faturou uma dobradinha histórica no pódio, com Jackie Silva/Sandra Pires e Mônica/Adriana Samuel, medalhistas de ouro e prata, respectivamente. Também foi supervisor da seleção feminina de quadra em 1983.

"O Tovar esteve presente na época em que o vôlei de praia decolou como modalidade. Ele era uma voz de comando forte, muito disciplinador. Foi importante ter ele presente nos Jogos de Atlanta, em 1996. Dava espaço para os atletas falarem e existia uma troca que ajudava a todos", comentou Jackie Silva.

"Ele fez parte da nossa história, de momentos que só nós lembramos. São muitas histórias, o voleibol é uma família. Conheço a Elvira (esposa), a Priscila (filha) e sempre tivemos uma convivência. É um dia triste. Fico com as lembranças da nossa convivência intensa e do nosso resultado histórico em Atlanta. Por muitos anos também convivemos na CBV", disse Sandra Pires.