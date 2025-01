Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 09/01/2025 21:27

Autoridades da Argentina avançaram no processo de investigação do acidente envolvendo o meia Rodrigo Garro, do Corinthians. De acordo com o promotor Francisco Cuenca, o exame toxicológico de Nicolas Chiaraviglio, vítima fatal, apontou positivo para cocaína e maconha. Além disso sua carteira de habilitação estava vencida desde setembro de 2022.

"Chegaram a nós algumas informações importantes, como a da Agência Científica que revelou que as amostras biológicas de Chiaraviglio detectaram um alto nível de álcool no sangue, 1,56 grama por litro, além de dar positivo para cocaína e maconha", disse Cuenca ao site argentino "En Boca de Todos HD".



De acordo com o promotor, Chiaraviglio estava com a habilitação suspensa e, desta forma, não poderia estar no controle da moto na noite do acidente, no último dia 4.

"O que temos agora são provas objetivas que devemos avaliar no momento oportuno. São elementos que contribuem, mas ainda há muito trabalho a ser feito."

Relembre o caso

O acidente ocorreu no último sábado (4), em La Pampa, Argentina. Rodrigo Garro estava dirigindo um RAM e colidiu com a moto de Nicolas Chiaraviglio. A defesa do jogador alegou que, na via, em sentido contrário, Nicolas não estava com farol aceso.



O jogador do Corinthians passou pelo teste de alcóol, que apontou a presença de 0,54g no sangue, quantidade abaixo do estabelecido como mínimo (1g) na Argentina. Garro prestou depoimento e foi indiciado por homicídio culposo - quando não há intenção de matar - e liberado para retornar ao Brasil e se reapresentar ao Corinthians.