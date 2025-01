Moicano foi derrotado pelo campeão Makhachev na luta principal do UFC 311 - (Foto: Reprodução)

Publicado 20/01/2025 18:00

Renato Moicano ganhou uma grande chance na noite de sábado (18) ao assumir, de última hora, a luta principal do UFC 311. O brasileiro entrou no lugar de Arman Tsarukyan como desafiante ao cinturão do campeão Islam Makhachev. Apesar de começar bem e até conquistar um knockdown, “Money” terminou finalizado ainda no primeiro round com um triângulo de mãos.



Durante conversa com o UFC Brasil, ainda nos bastidores da arena em Los Angeles (EUA), Moicano fez uma análise profunda do embate. O peso-leve destacou que começou o confronto colocando a sua estratégia em ação.



“Tipo, começou e eu senti que estava bem na distância. Ele tentou me dar um chute. Eu achei que a trocação dele não era nada de assustar. Eu vim como desafiante, então meu único objetivo era andar para frente e tentar nocautear. Esse era o meu objetivo”, disse o brasileiro.