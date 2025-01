Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu da LMJJ vem crescendo ano após ano - (Foto: João Marcus)

Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu da LMJJ vem crescendo ano após ano (Foto: João Marcus)

Publicado 20/01/2025 14:00 | Atualizado 20/01/2025 16:55

Aumento das premiações, do número de etapas, das vagas na seleção mineira de Jiu-Jitsu e muito mais. Com várias novidades, a LMJJ prepara-se para iniciar a sua temporada no dia 2 de fevereiro, com a 1ª etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025, em Ubá-MG.



Ao todo, serão oito etapas neste ano e mais de R$ 135 mil em premiações. Além disso, as bonificações para os campeões do ranking incluem passagem para o Abu Dhabi World Pro 2026, inscrição para o Campeonato Brasileiro da CBJJ - Gi & No-Gi - e free pass para o próximo Campeonato Mineiro.



"A temporada 2024 foi simplesmente incrível! Atingimos a marca de quase 10 mil atletas competindo durante todo o ano e, para 2025, estamos expandindo o calendário com etapas em Belo Horizonte e um aumento expressivo na premiação para atletas e equipes. Serão 135 mil reais, entre outras vantagens, como o aumento de 9 para 16 vagas na seleção mineira", afirmou Thalles Moreira, presidente da LMJJ, que completou sobre o Mundial de Abu Dhabi:



"Lutar fora do país é o sonho de todo o atleta, mas sabemos que devido ao alto custo muitos não conseguem esse feito. Então, a oportunidade de conquistar essa passagem correndo o Campeonato Mineiro é algo que torna o sonho mais acessível. Outra vantagem é que não precisa de visto para entrar nos Emirados Árabes Unidos, fora os valores das premiações. E claro, será um prazer ter um representante nosso em ação no campeonato".

A primeira etapa da temporada, vale ressaltar, acontece no início de fevereiro e tem inscrições abertas no site www.lmjj.com.br até o dia 27/01. O evento vai abrir o Campeonato Mineiro 2025 com disputas com e sem quimono - e superlutas -, mas também servirá para premiar os campeões do último ranking da LMJJ.



"O campeonato em Ubá promete muito! Vamos realizar a premiação do ranking 2024 e os atletas também poderão ver as novidades que estamos preparando para eles. Estou muito ansioso para este ano e grato por toda a confiança que a comunidade do Jiu-Jitsu deposita em nosso trabalho. Vamos por mais", encerrou Thalles.



