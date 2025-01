Tino Marcos esteve no velório de Léo Batista, em General Severiano. Familiares, amigos e fãs compareceram e se despediram - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 20/01/2025 15:30 | Atualizado 20/01/2025 16:14

Rio - Presente no velório de Léo Batista , Tino Marcos relembrou sua relação com o apresentador, que faleceu no último domingo (19), aos 92 anos, vítima de um tumor no pâncreas. O ex-repórter da Globo enalteceu a longevidade do jornalista na televisão e mostrou-se orgulhoso da relação entre ambos.

"Acho que é a onipresença mais longeva que já vi na vida no jornalismo. Nunca vi alguém estar por tanto tempo presente nas nossas vidas, em tantas e tantas gerações. Eu tenho um orgulho enorme de, por 35 anos, ter convivido na redação com o Léo. A primeira vez que o vi, meu coração disparou. Com o tempo, ele foi virando um amigo, um professor", disse Tino Marcos.

"Eu não lembro do Léo sentado como uma pessoa de idade, parado. Ele sempre ficava de mesa em mesa, falando com todo mundo. Ele fez uma viagem, chegou no ponto de destino e realizou tudo que tinha que realizar. Foi mais que uma testemunha da história, ele foi um relator da história. Eu me arrepio e me emociono de lembrá-lo em um momento como esse", finalizou.

Ícone do jornalismo brasileiro, Léo Batista estava internado desde o dia 6 de janeiro no Hospital Rios D'Or, na Freguesia, Zona Oeste do Rio. Ele trabalhava na TV Globo há mais de cinco décadas, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora.

Fãs e amigos poderão se despedir do apresentador até 16h30 (de Brasília). O enterro acontecerá em cerimônia fechada, apenas para familiares e amigos próximos. Os detalhes não foram divulgados pela família.