Léo Batista, que faleceu neste domingo (19) aos 92 anos. Em entrevista ao SporTV, o narrador da TV Globo contou porque começou a usar o termo para se referir ao apresentador em suas participações no Show do Intervalo.

"A voz marcante, por conta de ela ser mesmo marcante. De estar sempre chamando atenção de nós para irmos para frente da TV. Eu sou do tempo em que a gente tinha um aparelho de televisão em casa. Ela ficava ligada o tempo todo", disse Luís.

"Quando a gente ouvia a voz do Léo, era alguma notícia de esporte. Aí, a gente corria para frente da TV. Então, era muito marcante mesmo", completou.

Segundo o narrador, o apelido carinhoso com Léo começou de maneira totalmente natural.

"Foi absolutamente espontâneo, não foi nada programado. Tudo que é espontâneo funciona melhor. E já há muitos anos, o Léo Batista participava do nosso Show do Intervalo. Quem narrava os gols dos outros jogos, era alguém que ficava no estúdio. E, no meu caso, era o Léo Batista ou o Fernando Vanucci. Eles meio que revezavam. Aí, um belo dia, surgiu "voz marcante". Me lembro bem que alguns companheiros queridos da época, Duda Monteiro, Mário Jorge Guimarães, eles me diziam: "É legal", o 'voz marcante' que era legal, e foi ficando. O Léo gostou. É uma homenagem, uma reverência ao grande Léo Batista. Uma homenagem mesmo", afirmou.

Apesar do apelido ter marcado sua carreira, Luís Roberto confessou que não se lembra do ano em que ele foi inventado.

"Tem muitos anos, foi no começo da minha ida para a TV Globo. Foi espontâneo mesmo. Fui chamar os gols dos jogos da rodada e aí ficou. O Léo curtiu, ele falava para as pessoas que eu que tinha inventado", finalizou.

Léo Batista trabalhava na TV Globo há mais de cinco décadas, sendo um dos funcionários mais antigos da emissora. Ícone do jornalismo esportivo, iniciou sua carreira no rádio, onde atuava tanto no noticiário esportivo quanto no geral. Depois, ficou conhecido como uma das vozes mais emblemáticas da TV brasileira, ganhando o apelido de "voz marcante".



Em mais de 70 anos de carreira, Léo Batista participou da cobertura de 13 edições de Copas do Mundo e Olimpíadas. Além disso, se tornou pioneiro na ancoragem de programas importantes da Globo, como "Jornal Hoje", "Globo Esporte" e "Esporte Espetacular", além de ter criado a icônica "zebra" ao exibir os gols do "Fantástico".