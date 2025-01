Léo Batista é um dos grandes ícones do jornalismo brasileiro - Reprodução

Publicado 19/01/2025 17:03 | Atualizado 19/01/2025 17:06

a entidade determinou um minuto de silêncio nos estaduais. Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) lamentou a morte de Léo Batista, neste domingo (19), aos 92 anos . Ícone do jornalismo brasileiro, o locutor e apresentador estava internado desde o dia 6 de janeiro no Hospital Rios D'or, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e não resistiu a complicações de um câncer no pâncreas. Em nota,

"Um dos maiores comunicadores do Brasil, Léo Batista marcou gerações com seu jeito especial de comandar quadros esportivos. Foi um dos jornalistas que narraram o primeiro jogo de Garrincha e, botafoguense, estava feliz com o título do Brasileiro e da Libertadores do ano passado. Neste momento de imensa dor, a CBF se solidariza com seus familiares, amigos e com a legião de fãs de Léo Batista", disse a CBF.

Figura histórica da TV Globo, emissora que trabalhou por mais de 50 anos, Léo Batista iniciou a trajetória na comunicação aos 15 anos, em um serviço de alto-falantes a convite de um primo, em Cordeirópolis, interior de São Paulo. Em 1952, ele foi para a Rádio Globo. Ele migrou para a televisão em 1955, na extinta TV Rio, e chegou à Rede Globo em 1970.

Na Rede Globo, Léo Batista foi responsável por criar o "Globo Esporte", em 1978, e participou da cobertura de Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. Ele também apresentou programas como "Esporte Espetacular" e teve participações em apresentações do "Jornal Nacional", "Globo Rural" e "Fantástico", além de ajudar na criação do "Jornal Hoje".

Léo Batista foi casado por seis décadas com Leyla Chavantes Belinaso. A mulher do jornalista morreu em 2022, aos 84 anos, após se afogar em uma piscina da residência em que os dois viviam no Rio de Janeiro. O casal teve duas filhas: Cláudia e Mônica Batista.