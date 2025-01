Bitello é alvo do Botafogo nesta janela de transferências - Divulgação/Instagram @fcdynamo

Publicado 23/01/2025 15:21 | Atualizado 23/01/2025 15:23

Rio - Nesta quinta-feira, 23, o Dínamo Moscou (RUS) enviou uma nota aos clubes brasileiros em que critica a postura de Bitello. O meia-atacante, que é alvo do Botafogo na janela de transferências, permaneceu no Brasil e não se reapresentou junto com o grupo. O clube russo destacou que a frustração com a conduta do lado do atleta e disse que ele está "desaparecido". O CEO Pavel Pivovarov assinou o documento.

O Dínamo ainda ressaltou que não autorizou "quaisquer negociações, passadas ou futuras, iniciadas" por Bitello ou pelo seu agente, Maickel Portela. O documento foi divulgado primeiramente pelo "ge". Após o tema vir à tona, Portela rebateu a nota do Dínamo e garantiu que todas as ações foram tomadas com conhecimento do clube russo.

"Já tivemos inúmeras respostas a diferentes propostas encaminhadas ao Dínamo por mim e por representantes oficiais dos clubes interessados. Trocas de e-mail e documentos de propostas e contrapropostas provam o envolvimento do Dínamo em tudo que foi ofertado para o atleta a nível de mercado. E, por isso, a todo momento onde, quando e o que Bitello estava fazendo era de conhecimento do clube e da sua gestão. Reforço que não há de minha parte, nem do Bitello, qualquer ação que não tenha o conhecimento do clube da qual temos contrato. Lamento profundamente tal atitude, que será tratada em sua devida esfera", destacou Maickel Portela.

Botafogo negocia a contratação de Bitello. O Glorioso aceitou a contraproposta do Dínamo no valor de 18 milhões de euros (R$ 113 milhões) para contratar o atleta, mas uma divergência sobre o modelo de pagamento pelo jogador esfriou a negociação

Os russos exigem 10 milhões de euros (R$ 62,1 milhões), mais de 50% do valor total da contratação, como uma primeira parcela pelo jogador. Porém, o Botafogo considerou o valor alto e fez uma oferta de 2,5 milhões de euros (R$ 15,5 milhões), que é considerada baixa pelo Dínamo Moscou.

Veja o que diz o documento:

Referimo-nos aqui à situação do jogador profissional de futebol Joao Paulo de Souza Mares (Bitello), de nacionalidade brasileira, nascido em 07 de janeiro de 2000 (doravante denominado Jogador). O Jogador está atualmente inscrito no FC Dínamo Moscou; no entanto, ele não compareceu ao início dos treinos de meio de temporada com nosso clube e está desaparecido há dez dias.

Até onde sabemos, o Jogador permanece no Brasil, e seu agente - Sr. Maickel dos Santos Portela - tenta envolver outros clubes brasileiros em negociações sem autorização do Dínamo. Posto isto, o Jogador tem contrato de trabalho de longa duração com o nosso clube, dentro do período protegido.

Embora estejamos profundamente frustrados com a má conduta por parte do lado do Jogador, gostaríamos de enfatizar o nosso apreço pelo futebol brasileiro como um dos principais mercados globais. Portanto, devemos ressaltar que quaisquer negociações, passadas ou futuras, iniciadas pelo Jogador ou pelo Sr. Portela ou outros representantes, NÃO são autorizadas pela Dínamo.

Assim, sob tais circunstâncias, quaisquer negociações deste tipo constituiriam um incentivo à violação do contrato de trabalho. Confiamos na sua compreensão desta situação, que consideramos perturbadora e abusiva para qualquer clube de futebol, e pedimos-lhe que tenha esta informação em consideração.