Lucas Halter em ação pelo BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/01/2025 18:02

Rio - O Botafogo encaminhou o empréstimo com opção de compra do zagueiro Lucas Halter ao Vitória. O defensor seguirá para Salvador nos próximos dias, onde se apresentará ao novo clube. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

O time baiano já chegou a um acordo com o jogador e também com a diretoria do Glorioso, restando apenas detalhes burocráticos para sacramentar o negócio. A expectativa é que Halter seja liberado pelo clube carioca para viajar na próxima sexta (24).

Lucas Halter foi revelado pelas categorias de base do Athletico-PR, e acumulou convocações para as seleções brasileiras sub-17 e olímpica. Após se destacar no Brasileirão de 2023 pelo Goiás, onde atuou em 54 partidas e marcou seis gols, foi adquirido pelo Glorioso.

Em 2024, o defensor jogou 39 partidas, marcou dois gols e distribuiu uma assistência com a camisa alvinegra. Porém, com Barboza, Bastos e Adryelson em alta, ele não teve muitas chances no time titular da equipe carioca, onde possui vínculo até o final de 2027.