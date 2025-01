Chay em ação durante jogo do Volta Redonda - Raphael Torres/VRFC

Publicado 22/01/2025 07:00

DIA. Rio - Um reencontro marca o quarto compromisso do Botafogo no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira (22), o Glorioso vai a campo para enfrentar o Volta Redonda, clube do meio-campista Chay, campeão da Série B pelo Glorioso em 2021. O camisa 14, peça-chave na campanha do ano em questão, comemorou o retorno ao Nilton Santos, agora do outro lado, em entrevista ao O

"Vai ser muito bacana reencontrar o clube por tudo que envolve. Vou rever grandes amigos que o Botafogo me deu, rever o torcedor, vai ser muito emocionante!", disse Chay.

Chay foi contratado junto à Portuguesa-RJ após um estadual de destaque em 2021 e comandou o Glorioso rumo ao título da Segundona. O jogador destacou a passagem de sucesso, em que o vínculo se encerrou ao fim de 2024.

"Foi mágico, vivemos momentos de fortes emoções. Foi uma passagem de muito aprendizado e de momentos felizes, eu fui muito feliz no Botafogo", lembrou o meia.



No ano da Série B, Chay sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo na segunda rodada, contra o Coritiba, com necessidade de procedimento cirúrgico. Este, no entanto, só foi feito ao fim do ano por escolha do jogador, que não quis desfalcar a equipe. Em números, uma trajetória de 50 jogos com 20 participações em gols (oito gols e 12 assistências). Um sucesso, das limitações, e preparado com a parte física 100% para um grande ano pelo Volta Redonda.



"Hoje estou bem. Não tenho mais nenhuma lesão e sigo me cuidado para o início de temporada. Estou me preparando cada dia mais para superar os números do Botafogo e roçado em ajudar o Volta Redonda a alcançar voos maiores", contou o jogador.

Confira outras respostas de Chay:

SÉRIE B NO VOLTA REDONDA



"Estamos nos preparando forte, pensando primeiramente nos nossos objetivos dentro do Campeonato Carioca, mas nos estruturando pra fazer uma grande Serie B do Brasileirão".

TAÇA GUANABARA

"Nossa expectativa é grande dentro da competição até pelo grupo que se foi formado, mantendo uma base Campeã da Série C. Independente de como os outros clubes estão tratando a competição, nosso objetivo é claro em se classificar entre os 4 primeiros".