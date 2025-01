Júnior Santos marcou o gol do título do Botafogo na Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Júnior Santos marcou o gol do título do Botafogo na LibertadoresVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/01/2025 15:10 | Atualizado 21/01/2025 15:11

Rio - Rivais na final da Libertadores de 2024 com muita polêmica nos bastidores entre Botafogo e Atlético-MG, Deyverson, atacante do Galo, agora recebe Júnior Santos em Belo Horizonte para companheirismo no clube mineiro. O jogador comentou sobre a relação com o ex-atleta do Glorioso e revelou contato antes mesmo de sua apresentação.

"Cara, estou muito feliz. Eu falei com o Júnior Santos. Ele me mandou a mensagem, a gente falou um pouquinho. Muito feliz pela vinda dele, é um grande jogador. Eu falei para ele: 'Cara, você vai chegar aqui, vai ser bem recebido, é um grande jogador, um cara muito humilde'. Conquistou a Libertadores, um título muito importante. Fez o gol, fico feliz por ele", disse Deyverson, ao "GE".

No fim de 2024, quando Atlético e Botafogo duelaram pelo Brasileirão antes da final da Libertadores, houve provocações de ambos os lados.

Após levantar o troféu de campeão continental, Junior Santos provocou Deyverson, com rima em referência ao movimento que o atacante do Galo fez, segurando a perna ao fingir que ia cobrar uma falta no Independência, no dia 20 de novembro, 10 dias antes da final da Libertadores. Deyverson, conhecido por ser brincalhão, levou na esportiva (veja o vídeo abaixo).

E essa resenha do Júnior Santos, do Botafogo, sobre Deyverson, na comemoração do título da Copa Libertadores.



: Reproduçãopic.twitter.com/J6hu6BZiuV — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 1, 2024

"Num momento ali dele de euforia, de ser campeão, fez a música pra mim... mas eu sou um cara que leva na esportiva, sou um cara que zoa, sou um cara que brinca", comentou.