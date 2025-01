Carlos Leiria comanda treino do grupo principal do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Carlos Leiria comanda treino do grupo principal do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/01/2025 08:00 | Atualizado 21/01/2025 08:14

Rio - O Botafogo tem enfrentado dificuldades na pré-temporada de 2025. Em busca de um substituto para Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar, o Alvinegro não realizou trabalho tático na primeira semana de atividades e tem apenas 15 jogadores à disposição no elenco principal, de acordo com o "ge".

Após viver um ano mágico com as conquistas da Libertadores e Brasileirão, o Botafogo sofreu com um desmanche e viu o elenco ser reduzido. Ao todo, 16 jogadores saíram, entre eles nomes como Luiz Henrique, Thiago Almada, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Com isso, o Alvinegro tem priorizado as atividades físicas.

A avaliação interna sobre a parte física dos jogadores foi positiva na reapresentação para a pré-temporada de 2025. Durante as férias, a maioria se manteve ativo e seguiram um cronograma de treinos sugerido pelo clube. Assim, os atletas se reapresentassem em boas condições físicas, com apenas a necessidade de alguns ajustes.

Responsável por comandar o Botafogo nas primeiras rodadas do Carioca, o técnico Carlos Leiria, do sub-20, também tem comandado os treinos do elenco principal, no Espaço Lonier. Em meio a isso, a diretoria alvinegra corre contra o tempo para acertar com um novo treinador para o lugar de Artur Jorge e vê a reta final da Taça Guanabara, além das decisões da Supercopa e Recopa, se aproximarem.